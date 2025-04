DeepSeek ha battuto ChatGPT e superato il vantaggio tecnologico occidentale sulla IA?

Costruito in tempi record e con costi contenuti, DeepSeek-R1 ha catalizzato l'attenzione su approcci meno chiusi allo sviluppo dell'AI. Clem Delangue, CEO di HuggingFace, aveva previsto che una compagnia cinese avrebbe guidato la corsa all'AI open source. La realtà ha superato le aspettative. DeepSeek non solo ha accelerato lo sviluppo, ma ha acceso l'orgoglio nazionale , diventando simbolo di una tecnologia capace di resistere alle restrizioni statunitensi sull'accesso ai semiconduttori avanzati.

Anche nel settore automobilistico si moltiplicano gli impieghi del modello: più di 20 marchi stanno implementando DeepSeek per comandi vocali , mappatura ad alta precisione e accesso intelligente a contenuti multimediali. Sorprende l'uso che ne fa Midea, il colosso degli elettrodomestici, che ha lanciato condizionatori descritti come "amici comprensivi" in grado di "cogliere i tuoi pensieri".

Il punto di forza di DeepSeek è la sua adattabilità. Le aziende cinesi non stanno cercando di costruire modelli sempre più grandi, ma preferiscono sviluppare applicazioni concrete . Huawei, ad esempio, ha potenziato il suo assistente vocale Xiaoyi con DeepSeek, permettendo risposte "profonde" o "brevi" a scelta dell'utente. Altri produttori come Oppo, Vivo, Xiaomi e Honor hanno integrato funzionalità basate su R1 nei loro smartphone: dalla creazione di testo e video fino alla ricerca sul web.

DeepSeek nella sanità e non solo

In ambito medico, DeepSeek è già in uso in quasi 100 ospedali cinesi. Le sue applicazioni vanno dal supporto diagnostico all'analisi di immagini, dal controllo di qualità dei dossier clinici fino alla ricerca farmacologica. Ma è nel campo della sorveglianza e della comunicazione governativa che l'impatto di DeepSeek diventa più inquietante.

Secondo una traduzione pubblicata dal China Digital Times, oltre una dozzina di amministrazioni locali stanno già usando DeepSeek per il monitoraggio dell'opinione pubblica. L'algoritmo è in grado di analizzare enormi quantità di dati online (e proprio per questo sta puntando ad ampliare la produzione di chip), filtrare le "distrazioni" e individuare i temi caldi. In risposta, può generare automaticamente "strategie di comunicazione" per la stampa statale e suggerire interventi mirati.