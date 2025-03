Huawei Pura X rivoluziona il design dei pieghevoli con un formato innovativo

Huawei ha appena presentato Pura X, un dispositivo che riscrive le regole del mercato dei pieghevoli. A differenza dei classici flip phone che si aprono in verticale, questo modello si apre lateralmente, offrendo uno schermo più ampio e simile a un tablet. Inoltre, è il primo smartphone della compagnia a non supportare più le app Android, abbracciando in toto il nuovo HarmonyOS Next.