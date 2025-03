Aggiornamento dell'app NVIDIA con novità per l'override DLSS e nuove impostazioni del display

NVIDIA ha pubblicato la versione 11.0.3 della sua app, che porta alcuni aggiornamenti interessanti. A differenza del solito, oggi abbiamo una lunga lista di aggiornamenti, inclusa una cosa che i giocatori già facevano da soli con strumenti di terze parti come NVIDIA Inspector. A quanto pare, questo aggiornamento permette di personalizzare la risoluzione di input per DLSS Super Resolution . Nei titoli supportati che permettono agli utenti di sovrascrivere il DLSS, sarà infatti possibile cambiare la risoluzione di rendering e regolarla a piacimento.

L'aggiornamento per l'app NVIDIA 11.0.3

Di seguito riportiamo tutte le novità dell'app NVIDIA con l'update 11.0.3:

Personalizzazione della risoluzione per DLSS Super Resolution

Ora si può regolare la risoluzione di rendering di input per DLSS Super Resolution, consentendo una messa a punto precisa del nuovo modello transformer per ottimizzare le prestazioni o migliorare la qualità dell'immagine. Disponibile per i titoli supportati in Grafica > Impostazioni Driver > Override DLSS - Super Resolution.

Le nuove impostazioni per il DLSS Overdrive

Nuove Funzionalità del Pannello di Controllo

Aggiunte le Impostazioni di scalabilità del display, che permettono di scegliere diverse modalità di scalabilità, inclusa la scalabilità intera, e decidere se la GPU o il monitor gestisce il processo di scalabilità. Disponibile in Sistema > Display;

aggiunte le Impostazioni del Colore del display, che permettono di regolare e calibrare le impostazioni del colore per il tuo display. Disponibile in Sistema > Display.

Nuovi giochi con supporto per le Impostazioni Ottimali

Avowed

DYNASTY WARRIORS: ORIGINS

FINAL FANTASY VII REBIRTH

Kingdom Come: Deliverance II

Marvel's Spider-Man 2

Sid Meier's Civilization VII

SUPERVIVE

Bug Risolti

Risolto un problema per cui la cattura del desktop non veniva attivata quando si utilizzavano i tasti di scelta rapida;

risolto un problema per cui Farming Simulator 25 non veniva rilevato nella libreria dei giochi;

risolto un problema di supporto della tastiera nella scheda display;

varie correzioni di stabilità.

E voi avete già scaricato l'aggiornamento? Diteci la vostra nei commenti, mentre alcune NVIDIA GeForce RTX 5090 sono disponibili a prezzo di listino da un food truck.