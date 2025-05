Shinobi: Art of Vengeance si mostra in un nuovo trailer dedicato all'ambientazione di Neo City

Vediamo dunque questo nuovo video che si concentra soprattutto sulle ambientazioni urbane, anche queste piuttosto iconiche per la serie, nella loro particolare interpretazione in stile fantascientifico quasi cyberpunk.

L'operazione di modernizzazione segue quella attuata dallo stesso team per Streets of Rage 4 , mettendo in scena un gioco dalla struttura fedele all'originale e caratterizzato sempre da grafica in 2D disegnata a mano, ma con implementazioni moderne sia in termini di tecnologia che di gameplay.

Sega ha pubblicato un nuovo trailer per Shinobi: Art of Vengeance , il nuovo capitolo della storica serie di action platform che ripropone lo stile classico sulle piattaforme moderne, mostrando in particolare l' ambientazione di Neo City .

Un ritorno fedele alle origini

Protagonista del gioco è il leggendario shinobi, Joe Musashi, lanciato in una missione di vendetta contro i propri nemici, per la quale dovrà attraversare diversi livelli, combattere numerosi avversari e sconfiggere boss, proprio come ai vecchi tempi.

Lo shinobi, maestro delle arti ninja, dopo aver fatto ritorno al suo villaggio ha scoperto che è stato raso al suolo e che il suo clan è stato trasformato in pietra.

Questo innesca nel protagonista la voglia di vendetta e rivalsa, per la quale dovrà sfruttare tutto il suo arsenale come la katana Oborozuki, i kunai, le arti Ninjutsu e Ninpo per sconfiggere i tuoi nemici.

Annunciato durante lo State of Play dello scorso febbraio, Shinobi: Art of Vengeance ha la data di uscita fissata per il 29 agosto 2025 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.