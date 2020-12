Cyberpunk 2077: l'elenco delle caratteristiche promesse e rimosse è molto lungo

L'elenco delle caratteristiche promesse e rimosse in fase di sviluppo da Cyberpunk 2077 è davvero lunghissimo, forse troppo. In questo caso non parliamo di bug o dei problemi di stabilità denunciati a più riprese nei giorni scorsi, ma proprio di feature di gioco.

La raccolta di feature mancanti, pubblicata sui forum ufficiali di CD Projekt Red, è stata iniziata dall'utente Areis1368 per poi essere completata grazie ai contributi di altri utenti. Da notare che non ci sono invenzioni, nel senso che è tutto accuratamente documentato, in modo da non lasciare dubbi in merito.

La tesi ovviamente è chiara: Cyberpunk 2077 sarebbe un gioco monco, ossia assente di quelle che dovevano essere le sue caratteristiche uniche. L'esperienza di gioco ne risulterebbe inevitabilmente impoverita e il gameplay sarebbe complessivamente più superficiale di come era stato prospettato inizialmente al pubblico.

C'è da dire che per progetti del genere è normale che qualcosa sia tagliato in corso d'opera, vuoi per rispettare le scadenze, che inevitabilmente arrivano, vuoi perché qualche caratteristica può essere ottima sulla carta, ma pessima nella pratica. Comunque sia l'elenco è impressionante, anche solo per la sua ampiezza. Dategli uno sguardo cliccando qui.

Per avere più informazioni sul gioco vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Cyberpunk 2077.