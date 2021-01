Cyberpunk 2077 ha perso giocatori più velocemente di The Witcher 3, per ben 2 volte

I problemi di Cyberpunk 2077 sono ormai ben noti. Tra bug e polemiche, l'open world di CD Projekt RED ha distrutto in pochi giorni la fiducia che lo studio polacco era riuscito ad accumulare coi suoi precedenti lavori. Il disaffezionamento dei giocatori alle storie di Night City si potrebbe notare anche dal fatto che i giocatori Steam stanno "fuggendo" dal gioco molto più velocemente di quanto fecero con The Witcher 3. Per ben due volte.

Le dimensioni e le ambizioni dei due open world di CD Projekt RED li rendono prodotti comparabili come capacità di coinvolgere e tenere incollati i giocatori allo schermo. Per questo motivo fa strano vedere come i giocatori si stiano allontanando da Cyberpunk 2077 molto più velocemente rispetto a quanto fecero con The Witcher 3. Quest accadde sia al lancio del maggio del 2015, sia all'inizio di quest'anno, quando la serie televisiva di Netflix rilanciò alla grande il GdR polacco, facendogli segnare nuovi record.

In entrambi i casi dopo un mese erano presenti ancora il 50% dei giocatori che comprarono The Witcher 3. Cyberpunk 2077, invece, in meno di 30 giorni ha perso il 79% dei suoi utenti. È vero che il successo del gioco di ruolo fantascientifico non è paragonabile a quello dello strigo, Cyberpunk 2077 ha superato il milione di giocatori contemporanei su Steam mentre The Witcher 3 non ha mai superato i 105mila giocatori contemporanei, ma il comportamento degli utenti fa comunque pensare.

A favore di Cyberpunk 2077 giocha il fatto che il gioco avrà anche una modalità multiplayer mastodontica, che contribuirà a fidelizzare i giocatori, ma al momento la gente sta fuggendo da Night City, in attesa di giorni migliori.