Ghost of Tsushima su PS5 e PS4, le differenze nel video confronto di Digital Foundry

Ghost of Tsushima è protagonista di un video confronto realizzato da Digital Foundry, che ha messo una di fianco all'altra le versioni PS5 e PS4 del gioco per verificarne le differenze.

Ebbene, a quanto pare i 60 fps di Ghost of Tsushima su PS5 rappresentano nei fatti l'unico elemento di novità introdotto da Sucker Punch tramite un update del codice.

La risoluzione del gioco non è infatti cambiata, restando aderente alle specifiche della modalità qualità su PS4 Pro: 1800p, sebbene secondo Digital Foundry la console next-gen di Sony avrebbe potuto ambire ai 2160p.

Non ci sono state variazioni neppure circa la qualità dell'immagine, che rimane la stessa di prima: un lavoro forse essenziale da parte del team di sviluppo, che tuttavia bisogna ammettere l'ha preparato in tempi piuttosto rapidi.

Di certo i 60 frame al secondo aggiungono precisione e reattività al gameplay, in particolare durante i duelli all'arma bianca, che in Ghost of Tsushima si basano proprio sulla prontezza di riflessi.