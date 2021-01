PS5: le versioni a tema PlayStation 2 saranno messe in vendita

Dopo i primi tentativi andati a vuoto, un nuovo gruppo chiamato SUP3R5 ha annunciato nel subreddit PlayStation che a partire dall'8 gennaio 2021 metterà in vendita delle PS5 a tema PlayStation 2. Queste speciali edizioni avranno una meravigliosa livrea nera che richiamerà i colori della seconda generazione di console di Sony. Il modello è chiamato "30th Anniversary of PlayStation".

A questo indirizzo potrete trovare tutti i dettagli della PS5 30th Anniversary of PlayStation.

I prezzi proposti, oltretutto, sembrano assolutamente onesti, considerando i reseller presenti in questo momento su eBay o altri store online comparabili. La versione nera del controller DualSense costa 99 dollari, mentre le console partiranno dai 649 dollari. L'edizione include anche un controller dai colori abbinati, la cui creazione, però, invalida la garanzia di Sony. Per quanto riguarda le PlayStation, disponibili sia nella versione con disco, sia in quella senza, si tratta solo di cambiare le piastre esterne, una cosa che non inficia la garanzia di Sony.

Sup3r5 metterà in vendita solo 304 console e le distribuirà a partire da questa primavera, mentre i preorder cominceranno l'8 gennaio alle 21.

Ci farete un pensierino?