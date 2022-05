Obi-Wan Kenobi: la serie TV includerà una Spada Laser mai vista in un live-action di Star Wars

Rupert Friend, uno degli attori di Obi-Wan Kenobi, ha svelato la propria eccitazione all'idea di usare per la prima volta una Spada Laser nuova all'universo Star Wars, o più precisamente alla versione live-action del franchise ideato da George Lucas. Parliamo della Spada Laser a doppia lama rotante.

Questa Spada Laser è apparsa in Star Wars Jedi Fallen Order, il videogioco di EA, e nella serie animata Star Wars Rebels. Obi-Wan Kenobi sarà però la prima serie live action che include tale arma Sith.

L'inquisitore di Rupert Friend in Obi-Wan Kenobi, con la Spada Laser doppia

Friend ha ammesso di essere molto eccitato all'idea di portare su schermo tale Spada Laser. "Voglio dire, la prima volta che qualcuno mi ha dato la mia spada laser, sono quasi svenuto", ha detto. "Ti viene da pensare: questa è la mia spada laser e non abbiamo mai avuto questa spada laser nell'universo di Star Wars prima d'ora. E io dovevo interpretare un uomo che non era mai stato in un film di Star Wars, quindi c'erano molte novità per me. E poi stare accanto a Obi-Wan Kenobi in persona è davvero incredibile. È un momento di grande emozione. Lo è stato davvero".

"È fenomenale", ha detto. "È a doppia estremità, come avete visto in alcune delle prime immagini rilasciate. Quindi può usarla con una o entrambe le estremità. Può trasformarla in una lama vorticosa. Può volare con essa. È davvero forte".

"L'addestramento con la spada laser è incredibile. Gli stuntman di Star Wars sono i migliori al mondo. Quindi ogni volta che ci si presenta per giocare, come lo chiamo io, è come giocare nel miglior recinto di sabbia o nel miglior castello d'avventura del mondo. Perché credo che tutti capiscano che chi combatte con queste tecniche, chi ha studiato la via degli Jedi, ha un'efficienza fluida, silenziosa e letale in tutto."

"Non sono due ragazzi che si azzuffano in un bar. Si tratta di maestri, maestri spadaccini, maestri di praticamente tutte le arti marziali che si possano immaginare riunite in una sola. Quindi c'è quasi una qualità da balletto che trovo molto, molto bella".

