Elden Ring: la Patch 1.06 ha migliorato leggermente le performance su PC

Un video pubblicato da MxBenchmarkPC ha confrontato la versione PC di Elden Ring prima e dopo l'installazione della Patch 1.06 dimostrando che l'aggiornamento ha migliorato leggermente le performance del titolo FromSoftware.

Il confronto è stato realizzato utilizzando una configurazione che include una CPU Intel i7-10700F e una RTX 3050 da 8GB, settando la risoluzione a 1080p e con i settaggi al massimo.

Le note della Patch 1.06 parlavano di generici "miglioramenti alle performance" e nel video possiamo effettivamente notare un piccolo boost per le prestazioni. Sia chiaro, nulla di sconvolgente, ma è sicuramente positivo il fatto che FromSoftware stia ancora lavorando all'ottimizzazione di Elden Ring nonostante siano passati diversi mesi dal lancio.

Al momento non è chiaro se anche le performance di Elden Ring su PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One siano migliorate o meno dopo l'introduzione dell'ultimo aggiornamento. Per saperlo con certezza dovremo attendere ulteriori analisi.

La Patch 1.06 di Elden Ring ha apportato diverse modifiche al mutliplayer e in particolare il PvP, ha introdotto un metodo alternativo per avanzare nella quest di Varre e risolto una serie di problematiche. Tra le altre cose è stato anche eliminato un glitch che attivava una sorta di modalità difficile.