PS5: app nativa di Disney+ scovata sul PSN, aggiornamento presto in arrivo?

Secondo una segnalazione arrivata tramite Reddit, pare che PS5 avrà presto modo di accogliere una nuova app multimediale, precisamente una versione nativa di Disney+.

Una versione beta dell'applicazione PlayStation di Disney+ è stata caricata sul backend del PlayStation Network. Secondo quanto indicato, il nome in codice di questa versione potrebbe essere "Vader".

Attualmente è disponibile un'app Disney+ su PlayStation 5, ma si tratta della versione PS4 avviata tramite retrocompatibilità: questa versione ha alcuni problemi, come ad esempio il fatto che non supporta il 4K, secondo quanto indicato. La versione nativa per PS5 dovrebbe, a logica, migliorare la qualità del servizio sulla console di attuale generazione di Sony.

Oggigiorno le Smart TV supportano le app di video streaming e molti, probabilmente, utilizzano Disney+ direttamente tramite il proprio televisore, senza dover avviare PS5. In ogni caso, questo possibile aggiornamento sarebbe solo un bene per chi invece preferisce utilizzare la console come media center.

