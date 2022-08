Pokémon: mezzo milione di carte rubate per il valore di 70.800€, dipendente colto in flagrante

Come segnalato dalla testata inglese Daily Star, un dipendente di un sito di rivendita di carte Pokémon è stato sorpreso a rubare le carte collezionabili. In totale, l'uomo avrebbe sottratto mezzo milione di carte per un valore totale di oltre 70.800 euro.

L'accusato è Kyriacos Christou, 28 anni, che potete vedere nell'immagine poco sotto. L'uomo ha ammesso il crimine dopo che il suo capo, Duke, lo ha colto in flagrante. I furti erano stati notati da tempo e la compagnia aveva istallato delle telecamere per trovare il ladro.

Christou ha inizialmente negato il furto, ma aveva con sé delle carte rubate quando è stato arrestato e sono poi state trovate oltre mezzo milione di carte a casa di sua madre, dove l'uomo viveva, in Edmonton. Christou rivendeva le carte su eBay, tramite il proprio account. Secondo il capo di Christou, le carte messe in vendita su eBay coincidono con quelle rubate.

Kyriacos Christou

Il valore delle carte variava molto, da circa 17 euro per un pacchetto di dieci carte fino a intere scatole piazzate a 880 euro. Singole carte di altissimo valore potevano però valere anche migliaia di euro l'una.

A Christou è stata inflitta una pena di 16 mesi, sospesa per due anni, e gli è stato ordinato di svolgere 175 ore di lavoro non retribuito. Gli è stato inoltre ordinato di pagare a Duke un risarcimento di oltre 7.000 euro, che si sommano a un precedente risarcimento e alle carte restituite.