Elden Ring: la nuova patch ha eliminato un glitch che attivava una specie di modalità difficile

Quest'oggi è stato pubblicato l'update 1.06 di Elden Ring, il gioco di ruolo d'azione di FromSoftware. L'aggiornamento ha inserito alcune modifiche, ma ha anche risolto alcuni bug e glitch. Uno di questi era alquanto interessante in quanto attivava una sorta di modalità difficile, se vogliamo usare questi termini.

Più precisamente, parliamo della veste di Fia, un equipaggiamento indossabile dal giocatore. Questa armatura faceva sì che il giocatore, anche se accucciato, venisse visto più facilmente dai nemici. Inoltre, gli attacchi caricati facevano danno anche agli alleati: quest'ultimo era un grosso problema nel caso di scontri di gruppo. Ora, però, l'update 1.06 di Elden Ring ha risolto questi glitch.

La parte buffa è che l'equipaggiamento viene descritto come "estremante soffice, così da non danneggiare il più debole dei corpi, permettendo al tempo stesso di condividere il proprio calore". Una veste pensata per non fare del male rendeva possibile danneggiare gli alleati: è il colmo.

Elden Ring

Al tempo stesso, come i giocatori di Elden Ring sapranno, Fia è pronta a fare del male a coloro che abbraccia (in cambio di un po' di stabilità aggiuntiva, va detto), quindi in un certo senso l'effetto del vestito è sia coerente che incoerente con la lore.

Per tutti gli altri dettagli della patch 1.06 ecco la nostra notizia dedicata.