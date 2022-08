Elden Ring: Patch 1.06 disponibile, ecco le novità introdotte

FromSoftware e Bandai Namco hanno pubblicato la patch 1.06 di Elden Ring, disponibile su tutte le piattaforme: PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Stando alla descrizione breve, si tratta di un aggiornamento mirato a rendere il gameplay più stabile e a migliorare gli equilibri di gioco.

Queste sono le aggiunte principali:

Aggiunta la funzione per inviare i summoning sign nei summoning pool in varie aree, incluse alcune molto distanti (escluso il Mohgwyn Palace).

Aggiunta una funzione per invadere un'area più vasta, incluse quelle molto distanti.

Aggiunto un modo alternativo per far avanzare la questline White Mask Varre, che non richiede di partecipare alle invasioni multiplayer ma di sconfiggere un nuovo personaggio non giocante.

La nota di rilascio ufficiale, riporta anche di molte modifiche per equilibrare maggiormente il gioco, come alcune praticate alle armi Greatsword, Curved Greatsword e Great Hammer, nonché della risoluzione di molti bug residui. Ora, quindi, Elden Ring è ancora più pulito rispetto alla patch 1.05.

Come ricordato da Bandai Namco, dopo aver installato la patch, nell'angolo in basso a destra della schermata dei titoli si potrà leggere: "App Ver. 1.06 / Regulation Ver. 1.06". Per continuare a giocare online bisognerà necessariamente applicare l'aggiornamento.

La nota di rilascio si conclude affermando che FromSoftware continuerà a lavorare al gioco. Quindi, per il futuro aspettiamoci altre novità relative a Elden Ring. Per avere maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione.