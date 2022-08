The Last of Us Parte 1: nuovo video confronto da Naughty Dog con l'originale

Naughty Dog continua a mostrare il suo The Last of Us Parte 1 utilizzando frammenti anche del capitolo originale per mostrare i miglioramenti applicati, come vediamo in questo nuovo video confronto con The Last of Us Remastered.

In questo caso, il breve video è incentrato su un panorama nei pressi dei dock di Boston, un'area portuale che i fan dell'originale conoscono bene e che appare, in questa nuova versione su PS5, ancora più dettagliata rispetto all'originale, indubbiamente.

Le differenze sono ben visibili in termini di complessità poligonale delle scene, qualità dei modelli e delle strutture 3D, degli asset e delle texture, come ci possiamo aspettare da una rielaborazione che dovrebbe sfruttare il nuovo hardware fornito da PS5.

Che questo possa mettere a tacere la famosa polemica sull'effettivo valore di questa rielaborazione, alla luce del prezzo pieno scelto da Sony per la sua commercializzazione, è probabilmente utopia. Ogni volta che Naughty Dog propone confronti di questo tipo sembra piuttosto alimentare il dibattito sul senso stesso di questa operazione da parte di Sony e del team in questione, come abbiamo visto anche nei casi precedenti.

In ogni caso, non c'è dubbio che The Last of Us Parte 1 sia destinato a rappresentare una delle maggiori uscite di quest'anno e che probabilmente possa ritagliarsi un bello spazio sul mercato, in virtù del valore indiscutibile del gioco originale e delle capacità tecniche di Naughty Dog.

Nel frattempo, abbiamo visto quando scadrà l'embargo per le recensioni, ovvero il 31 agosto 2022, dopo il trailer dietro le quinte sul motion capture.