Cursed to Golf, trailer di lancio per il roguelike golfistico di Chuhai Labs

Cursed to Golf si mostra con l'immancabile trailer di lancio: il roguelike golfistico di Chuhai Labs è disponibile su PC e console, e offre un'esperienza senza dubbio diversa dal solito, miscelando appunto meccaniche sportive e roguelike.

Certo, il risultato potrebbe non entusiasmare tutti: nella nostra recensione di Cursed to Golf abbiamo sottolineato come il gioco sia originale e bello da vedere, caratterizzato peraltro da un umorismo efficace, ma al contempo viziato da parecchie limitazioni sul piano del gameplay.

"Cursed to Golf vi farà sudare, ammaliandovi con la sua pixel art, circuendovi con la sua ironia e poi annichilendovi con la sua poca permissività", ha scritto Luca Porro nel suo articolo, spiegando che il titolo richiede un certo grado di pazienza e di impegno.

In Cursed to Golf vestiamo i panni del Golfista Maledetto, un giocatore rimasto intrappolato nel Purgatorio del Golf a causa di una maledizione che lo ha colpito proprio quando stava per aggiudicarsi un importante torneo internazionale!