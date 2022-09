Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri ora supporta il VRR su PS5 con l'ultima Patch

Naughty Dog poche ore fa ha pubblicato la Patch 1.002.000 di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri per PS5. La novità più importante è senza dubbio l'aggiunta del supporto al VRR per gli utenti in possesso di un monitor o un TV compatibile.

Il VRR o "frequenza di aggiornamento variabile" permette di sincronizzare dinamicamente la velocità di aggiornamento (refresh rate) dello schermo con l'uscita grafica di PS5. Il vantaggio che ne deriva è la riduzione o l'eliminazione degli artefatti visivi, come screen tearing e problemi di frame pacing, nonché un'esperienza di gioco più fluida, immagini più nitide e un inpunt lag minore. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al nostro speciale sul VRR.

Visti i benefici, il supporto del VRR risulta sicuramente un'aggiunta gradita. Inoltre l'aggiornamento inoltre risolve alcuni problemi che causavano crash, stuttering, lag. Sono stati apportati anche dei non meglio specificati miglioramenti alle performance e la stabilità.

Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri è disponibile su PS5 da fine gennaio mentre nei prossimi mesi arriverà anche su PC. La data di uscita del porting forse è stata svelata in anticipo dall'Epic Games Store, assieme ai bonus di pre-acquisto e i requisiti di sistema.