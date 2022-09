Tokyo Game Show 2022, Vincenzo Lettera racconta i preparativi per l'evento in video

Il Tokyo Game Show 2022 sta per partire e fervono i preparativi per l'evento, come ci racconta Vincenzo Lettera in questo video. L'atmosfera che si respira in quel di Tokyo non è però la solita: cos'è cambiato?

Stando al resoconto di Vincenzo, ci sono pochi turisti per le strade della città a causa delle limitazioni ancora in vigore per quanto concerne l'ingresso nel paese a causa della pandemia, e a ciò si aggiunge la chiusura di alcuni negozi relativamente storici nel quartiere di Shibuya.

Ci sono però anche delle buone notizie, come potete vedere nelle sequenze legate al nuovo store ufficiale Nintendo, con i suoi tanti angoli dedicati ai vari franchise della casa giapponese, e nella decrizione del negozio di carte Pokémon che si sviluppa su ben sei piani.

Se avete letto la nostra notizia su date e orari italiani di tutte le conferenze del Tokyo Game Show 2022, saprete che l'edizione di quest'anno proverà a rivivere i fasti del passato e si mormora che anche Phil Spencer sarà presente per fare un annuncio.