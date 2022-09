Voice of Cards: The Beasts of Burden è ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Da oggi Voice of Cards: The Beasts of Burden è disponibile per PC, PS4 e Nintendo Switch. Per celebrare il debutto del nuovo GDR di Yoko Taro, Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio, che potrete visualizzare nel player in testa alla notizia.

The Beasts of Burden rappresenta il terzo capitolo di Voice of Cards, una serie GDR di stampo orientale con elementi visivi da board game e ambienti di gioco riprodotti sotto forma di carte. Il nuovo titolo di Yoko Taro è ambientato in un mondo in cui umani e mostri vivono assieme, ma non è una convivenza facile: le due specie si odiano e sono in conflitto da un millennio. I giocatori vestiranno i panni di Al'e, una giovane ragazza che si mette in viaggio in cerca di vendetta contro i mostri che hanno distrutto il villaggio sotterraneo dove viveva.

Pur non discostandosi di molto da The Isle Dragon Roars e The Forsaken Maiden, Voice of Cards: The Beasts of Burden aggiunge una serie di nuove meccaniche, inclusa la possibilità di catturare i mostri trasformandoli in carte, per poi sfruttarli a nostro vantaggio in battaglia. Precisiamo inoltre che tutti i giochi della serie sono narrativamente slegati, quindi potrete giocarli nell'ordine che preferite.

Voice of Cards: The Beasts of Burden è disponibile in versione digitale al prezzo di 29,99 euro. È disponibile anche una versione con un set di DLC al prezzo di 37,99 euro, ecco i contenuti: