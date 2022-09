Death Stranding, ray tracing in arrivo per la versione PC su Steam?

La versione PC di Death Stranding potrebbe ricevere a breve un aggiornamento per introdurre il supporto al ray tracing, o almeno è ciò che suggeriscono alcune informazioni legate alla pagina del gioco su Steam.

Disponibile anche su PC Game Pass dal mese scorso, Death Stranding non è stato disegnato con questa tecnologia in mente ed è dunque possibile che la sua implementazione risulti limitata, anche perché parliamo di un prodotto ormai pubblicato già da tempo.

L'ipotesi più plausibile è dunque quella dell'aggiunta delle ombre in ray tracing, che in combinazione con il già ottimo sistema di illuminazione del titolo diretto da Hideo Kojima potrebbe migliorarne in maniera visibile il comparto grafico.

Tuttavia per il momento non è dato sapere come funzionerà esattamente il ray tracing su Death Stranding, né tantomeno se un'eventuale introduzione su PC si tradurrà in uno sforzo simile anche su PS5.