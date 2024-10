I giochi "gratis" di ottobre di PlayStation Plus Essential sono disponibili da oggi: ecco quali sono

I tre giochi possono essere scaricati dagli abbonati ai vari livelli di PlayStation Plus (Essential, Extra e Premium) a partire da oggi, 1 ottobre e saranno disponibili fino al 4 novembre.

Ricordiamo intanto la lista dei giochi di ottobre per PlayStation Plus Essential:

Essendo il primo martedì del mese, si ripete lo schema classico e i nuovi giochi di ottobre, annunciati la settimana scorsa proprio durante il recente State of Play , vanno a sostituire quelli messi a disposizione il mese scorso, con una nuova offerta molto interessante.

Come da programma, da oggi sono disponibili i giochi "gratis" del mese di ottobre per quanto riguarda il PlayStation Plus Essential , scaricabili liberamente da tutti gli abbonati ai vari livelli della sottoscrizione Sony.

Una buona infornata di horror per Halloween

Dei tre giochi, due sono perfettamente a tema con l'halloween incombente, cosa che li rende particolarmente adatti al periodo. Come riferito in precedenza, WWE 2K24 è la simulazione ufficiale legata alla celebre federazione di wrestling americana, sviluppata da Visual Concepts e 2K Sports, ed è quella che svia dal tema dell'horror in questa mandata, ma risulta comunque molto interessante.

Dead Space ha bisogno di ben poche presentazioni: si tratta del remake dell'omonimo survival horror ad ambientazione fantascientifica di Visceral Studio, inizio della trilogia da incubo sulla storia dell'ingegner Isaac Clarke.

Costruito da Motive Studio, il nuovo Dead Space è un remake davvero notevole, in grado di rimanere fedele allo spirito e alle atmosfere dell'originale ma applicando dei grandi avanzamenti tecnologici ovunque. Sicuramente il gioco ideale per prepararsi a Halloween.

Doki Doki Literature Club Plus! è invece qualcosa di veramente particolare e che merita davvero di essere provato. A prima vista sembra una classica visual novel a tema sentimentale, con il protagonista che si ritrova alle prese con un club di letteratura composto da varie ragazze all'interno di una scuola nipponica, ma avanzando nella storia si scoprono dei risvolti sempre più strani e sempre più inquietanti.

Ben presto si scopre però che l'aspetto gioviale e romantico è solo una superficie, e che al di sotto di questa Doki Doki Literature Club Plus! Può essere un titolo perfetto per Halloween, tanto per intendersi.