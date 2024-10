Netflix: anime, film e serie TV in uscita a ottobre

Questo ottobre Netflix sembrerebbe andare a tutto anime (o quasi) perché il catalogo si arricchisce di alcune produzioni davvero interessantissime e più o meno legate al mondo dei videogiochi. A livello di film e serie TV non c'è niente che spicca in modo particolare: proseguono Outer Banks con la stagione 4 e Hellbound con la stagione 2, si conclude la deliziosa Heartstopper e arrivano nuovi serial come Sweet Bobby e L'ultima notte a Tremor, tornano in catalogo film memorabili come La famiglia Addams 2 e True Crime. Sul fronte dell'animazione, però, c'è da dire di più, perciò proseguite la lettura.

Lupin Zero Andata in onda a cavallo tra il 2022 e il 2023 per festeggiare i cinquant'anni della prima serie animata, Lupin Zero racconta la gioventù del mitico ladro giapponese. La miniserie in sei episodi, scritta da Ichiro Okouchi, che si è ispirato al manga del compianto Monkey Punch, si svolge negli anni '60, quando un ancora imberbe e inesperto Lupin incontra per la prima volta il pistolero che lo accompagnerà in mille altre avventure, Daisuke Jigen. Una scena di Lupin Zero Nel corso della serie, che è davvero deliziosa, Lupin deve confrontarsi con suo padre e suo nonno, ladri già famosi e ricercati, ma soprattutto sventare un criminale rivoluzionario che minaccia di distruggere Tokyo con un'arma nucleare. Se siete cresciuti con le innumerevoli repliche di Lupin III sui canali nazionali, Lupin Zero è imperdibile e sarà su Netflix dal 1 ottobre.

DanDaDan Il divertentissimo manga di Yukinobu Tatsu, giunto ormai al quindicesimo volumetto, diventa finalmente un anime firmato Science Saru, lo stesso studio dietro Devilman Crybaby e il più recente Scott Pilgrim: La serie. La premessa è assolutamente folle: Ken Takakura è un liceale che crede nell'esistenza degli alieni, ma non nei fantasmi, al contrario della sua compagna di scuola Momo Ayase che è fermamente convinta che esista l'aldilà ma non la vita extraterrestre. Un'immagine promozionale di DanDaDan Per una scommessa, i due finiranno per imbattersi l'uno nello spauracchio dell'altra, Ayase otterrà dei poteri paranormali e Takakura finirà posseduto da uno spirito: mentre diventano amici e forse qualcosa di più, i protagonisti - insieme a un nutrito cast di comprimari, tra famigliari e compagni di scuola - dovranno unire le forze per sconfiggere alieni e fantasmi. La serie animata esordirà su Netflix il prossimo 3 ottobre.

Ranma ½ La più famosa opera della regina dei manga Rumiko Takahashi non dovrebbe avere bisogno di presentazioni, ma se non siete cresciuti negli anni '90 al ritmo di yapapà, yapapà, enchanté, la nuova serie animata in uscita su Netflix il 5 ottobre dovrebbe essere un ottimo modo per recuperare. Il blasonato studio MAPPA di Chainsaw Man ha firmato un vero e proprio remake della storica serie TV andata in onda tra il 1989 e il 1992, poi arrivata in varie soluzioni anche in Italia: si comincia con 12 episodi, sperando che prosegua per un lungo periodo. Akane e Ranma in una scena del remake di Ranma ½ Per chi non conoscesse Ranma ½, che peraltro ha ispirato vari videogiochi tra picchiaduro e GDR, si tratta di una commedia d'azione che ha per protagonista un liceale esperto di arti marziali con un piccolissimo problema: a contatto con l'acqua fredda, Ranma Saotome diventa una donna. E suo padre un panda. E il suo rivale un maialino. E così via. Ranma è fidanzato con la mascolina Akane, sebbene i due si sopportino a malapena e abbiano a che fare continuamente con personaggi fuori di testa, uno più invadente dell'altro. Divertimento assicurato.

Il ragazzo e l'airone Il 7 ottobre arriva su Netflix un altro film imperdibile del pluripremiato Studio Ghibli, vincitore agli ultimi Oscar come miglior lungometraggio animato e ultima opera del mitico Hayao Miyazaki come regista e sceneggiatore, sempre che non ci ripensi (di nuovo). Il ragazzo e l'airone racconta la storia di Mahito Maki, che si trasferisce in campagna col padre e la matrigna dopo la tragica morte della madre: Miyazaki si è ispirato al proprio passato per scrivere un'avventura fantastica che parla di crescita e altruismo, in cui il protagonista finisce in un mondo fantastico insieme a un airone parlante dai poteri magici. Una scena de Il ragazzo e l'airone Che sia tutto vero o solo l'immaginazione del piccolo Mahito? Chissà. Una fiaba di altri tempi, nello stile inconfondibile dello Studio Ghibli, che a qualcuno ricorderà forse Ni no Kuni di Level-5 nelle tematiche, e non è un caso. Non c'è molto altro da dire se non che dovete vederlo, magari preparando anche qualche fazzoletto che non si sa mai.

Tomb Raider: La leggenda di Lara Croft Firmata da Powerhouse Animation - sono quelli di Castlevania, Masters of the Universe: Revelation e Blood of Zeus, per intenderci - la serie animata incentrata sull'avventuriera più famosa dei videogiochi arriva il 10 ottobre su Netflix per raccontarci cos'è successo a Lara Croft dopo il finale di Shadow of the Tomb Raider nel 2018: qualcuno dice che questa storia collegherà il reboot ai titoli originali degli anni 90, altri che sia una vicenda completamente nuova. Lo scopriremo a partire dal 10 ottobre. Quello che sappiamo è che Lara Croft - doppiata in lingua inglese da Hailey Hatwell, tra l'altro - ha cominciato la sua carriera di cacciatrice di tesori, ma il furto di un antico manufatto custodito nel maniero di famiglia la costringerà a tornare sui suoi passi e a inseguire il ladro per tutto il mondo. Il trailer promette bene, lo studio è una garanzia e ora bisogna capire se la showrunner Tasha Huo sia riuscita a carpire l'essenza di Tomb Raider.

Gundam: Requiem for Vengeance Diciamo che i trailer di questo nuovo capitolo nel famosissimo franchise non promettono benissimo ma siccome stiamo parlando di Gundam si guarderà a prescindere: in fondo è anche la prima serie animata completamente in computer grafica dopo IGLOO - che risale al 2004 - e quindi almeno questo credito dobbiamo darglielo. È anche ambientata nell'Universal Century e per la precisione durante la Guerra di un anno: seguirà le disavventure di Iria Solari, un pilota di Zeon appartenente alla divisione Lupi Rossi che dovrà difendere il fronte dalla Federazione Terrestre. Un'immagine promozionale di Gundam: Requiem for Vengeance I sei episodi OAV di questa miniserie sono stati prodotti da SAFEHOUSE con Unreal Engine 5 per la regia di Erasmus Brosdau. Sulla carta, al netto di un look non proprio eccezionale, Requiem for Vengeance ha tutte le carte in regola per stupirci, e comunque è un esperimento interessante: la vedremo in un'unica soluzione il prossimo 17 ottobre.