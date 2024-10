Il rinvio di Assassin's Creed Shadows inciderà anche sugli altri episodi in sviluppo, dice un leaker

Il rinvio di Assassin's Creed Shadows andrà a incidere anche sugli altri episodi attualmente in sviluppo: lo ha riportato il noto leaker Tom Henderson in aggiunta alle informazioni relative appunto alla decisione di rimandare l'uscita del nuovo capitolo.

"Con queste cose non si può mai dire, ma la nuova data di uscita di Assassin's Creed Shadows (fissata al 14 febbraio, NdR) mi dicono sia assolutamente adeguata", ha scritto Henderson, a conferma del fatto che è difficile si verifichino ulteriori rallentamenti.

"Il rinvio andrà a incidere sugli altri giochi di Assassin's Creed in sviluppo, ma non è chiaro al momento in che maniera. Invictus (AC multiplayer), Obsidian (il remake di Black Flag) e Hexe/Neo sono ancora tutti in lavorazione."

"Sebbene i giochi possano sempre essere cancellati per una varietà di ragioni differenti, Ubisoft è assolutamente ottimista in merito a questi progetti." Inoltre "internamente sono tutti contenti che i titoli arrivino finalmente su Steam: una mossa verso cui gli sviluppatori hanno spinto per anni."