L'MMO Project Titan pare sia costato molto a Blizzard e che avesse elementi di Animal Crossing e The Sims

Ancora dal nuovo libro di Jason Schreier, giornalista di Bloomberg, arrivano informazioni e retroscena su Blizzard e in particolare qui su Project Titan, quello che doveva essere il grande MMO della compagnia, la cui cancellazione ha portato notevole scompiglio all'interno visto l'alto costo sostenuto per il suo sviluppo.

In base a quanto riferito dalle testimonianze raccolte da Schreier, il progetto messo in cantiere e previsto uscire negli anni intorno al 2010 era visto come la "next big thing" da parte di Blizzard, in grado di rivaleggiare con colossi come il proprio World of Warcraft, ma alla fine venne tutto accantonato, in una decisione alquanto combattuta all'interno della compagnia.

Anche perché pare che Project Titan sia costato circa 80 milioni di dollari, oltre a 6-7 anni di lavorazione che, di fatto, hanno tenuto occupati molti sviluppatori in Blizzard, bloccando anche altri ulteriori progetti che potevano essere avviati.