Hello Neighbor 3 è stato annunciato: vediamo la presentazione e le prime immagini

tinyBuild ha annunciato Hello Neighbor 3, nuovo capitolo della serie survival horror stealth. Per il momento, l'unica versione confermata per quella per PC (Steam). Non è stata annunciata una data di uscita.

Hello Neighbor 3 è attualmente in fase di sviluppo da parte del creatore del franchise Hello Neighbor, Nikita Kolesnikov, e di un piccolo team di sviluppatori, e "segue l'approccio di sviluppo del primo gioco".

"Siamo davvero entusiasti di mantenere lo sviluppo di Hello Neighbor 3 in un formato aperto, condividendo il nostro viaggio", ha dichiarato Kolesnikov in un comunicato stampa. "Incrociando le dita, le prime versioni alpha saranno presto disponibili per essere provate!".