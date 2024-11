Il mercato videoludico in India supererà presto anche Bolliwood: si gioca di più e ci sono più sviluppatori

Il mercato videoludico continua a crescere, soprattutto in certe parti del mondo, come l'Asia. Una delle nazioni in rapida crescita è l'India dove, secondo un report, i videogiochi potrebbero ottenere un valore superiore persino a Bolliwood.

Precisamente, il report è di Lumikai che prevede che l'INDIA registrerà un CAGR (Tasso composto di crescita annuale) del 20% fino al 2029, facendo crescere la valutazione del mercato dai circa 3,8 miliardi di dollari attuali a 9,2 miliardi di dollari entro il 2029. È stato rilevato che i videogiochi sono il "segmento dei nuovi media a più rapida crescita" in India, dopo i video e i media OTT.