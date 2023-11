La Overwatch League ha 'ucciso' l'evoluzione degli esports?

Ripercorriamo la storia della Overwatch League , la prima lega esport in franchise volenterosa di legare le squadre a città esistenti, copiando in scala uno a uno il modello tradizionale dello sport americano e dimostrando al mondo intero quanto la scena dei videogiochi competitivi sia una creatura differente dalle macchine ben oliate che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi decenni. Dopo aver assorbito investimenti colossali da veri e propri titani del mondo dell'intrattenimento, la grande fatica di Activision Blizzard si è spenta in una nube di fumo, probabilmente cambiando per sempre l'opinione che le grandi imprese hanno del settore intero.

Tale ambizione si è spenta definitivamente all'inizio di ottobre 2023, quando la casa madre Activision Blizzard ha scelto di staccare definitivamente la spina al torneo in franchise , facendo crollare come un castello di carte la gargantuesca struttura che aveva costruito e lasciando centinaia di giovani professionisti improvvisamente privi di un'occupazione. Si tratta di un colpo durissimo da incassare per gli esport: anche se proprio in questi giorni i mondiali di League of Legends stanno dimostrando al mondo una fotografia dorata del settore, la storia della Overwatch League potrebbe aver aperto una ferita estremamente difficile da cicatrizzare.

Overwatch fu Fortnite prima della straordinaria esplosione di Fortnite: un fenomeno su scala globale volenteroso di snodarsi lungo il maggior numero possibile di media, muovendo più di qualche passo fuori dai confini dei videogiochi e accarezzando l'idea concreta di ritagliarsi un posto fisso sulla TV via cavo statunitense. Un progetto, questo, che sarebbe dovuto necessariamente passare attraverso la trasformazione della sua lega esport - la Overwatch League - nella più grande istituzione in assoluto nel mondo delle competizioni digitali.

24 maggio 2016: dopo una lunga serie di versioni Beta promosse da Blizzard Entertainment venne finalmente pubblicato Overwatch, non un semplice videogioco ma un ambizioso media franchise che nel giro di un paio d'anni si sarebbe trasformato in un monumento della cultura pop. Tra tornei seguiti da centinaia di migliaia di persone, corti animati capaci di raccogliere milioni di visualizzazioni, nonché dozzine di fumetti, fiere e giganteschi creatori di contenuti maturati attorno all'hero shooter, il progetto diretto dal leggendario Jeff Kaplan avrebbe lasciato un'impronta indelebile nella storia dell'intrattenimento.

A giugno del 2016, la compagnia di promozione ESL annunciò l'Overwatch Atlantic Showdown, un evento enorme e destinato a durare mesi con un montepremi a sei cifre; il mese successivo, anche Eleague mise in piedi una competizione da $300.000 dollari finanziata da Turner Broadcasting, che a settembre dello stesso anno avrebbe trasmesso le partite sulla rete via cavo TBS. Blizzard non poté assolutamente restare inerte: nel corso dell'estate, annunciò la prima Overwatch World Cup, una vera e propria coppa del mondo in cui le squadre rappresentanti di ciascun paese avrebbero avuto l'occasione di scendere nell'arena del Blizzcon, gettando le fondamenta di uno fra gli eventi esport più seguiti di tutti i tempi. Proprio in quell'occasione, sui palchi dell'Anaheim Convention Center, Activision Blizzard colse la palla al balzo per presentare il progetto Overwatch League .

Come accade in qualsiasi apparato esport, anche la scena competitiva di Overwatch è nata dal basso. Durante le fasi Beta dedicate a Overwatch a cavallo fra il 2015 e il 2016, Blizzard aveva immediatamente puntato gli occhi sui tornei maturati spontaneamente fra gli utenti : l'interesse verso le competizioni dell'hero shooter stava raggiungendo vette difficilmente prevedibili, culminate nei milioni di spettatori che scelsero di assistere alle fasi finali del celebre evento coreano Apex trasmesso dal canale televisivo OGN, i cui risultati numerici mettevano in imbarazzo i traguardi raggiunti - nello stesso anno - dalle partite stagionali della NBA e la NFL.

Una lega tanto, troppo ambiziosa

La coppa del mondo di Overwatch fu uno degli eventi esport di maggiore risonanza dell'epoca

Il futuro commissario della lega Nate Nanzer aveva già da tempo tratteggiato i contorni della sua idea: con la giusta struttura e i corretti investimenti, sarebbe stato possibile costruire una lega privata che ricalcasse tale e quale il modello dei colossi dell'intrattenimento sportivo nordamericano. Dopo qualche fugace menzione da parte di Bobby Kotick, la Overwatch League si presentò ufficialmente sul palco del Blizzcon 2016 forte di promesse allora considerate irrealizzabili: squadre in franchise destinate ad affrontarsi dal vivo e in streaming, salari e benefit per i giocatori, opportunità finanziarie uniche per i grossi investitori, sponsor alieni a quel giovane mercato. La volontà era proprio quella di estrapolare la formula della NFL e ricamarla sull'universo dell'esport, scommettendo sul legame alle singole città per creare un genere inedito di tifosi, ma soprattutto per attrarre investitori fino ad allora distanti dal mondo digitale.

Kotick era convinto che la costruzione di squadre cittadine avrebbe cambiato la prospettiva non tanto del pubblico, ma soprattutto degli sponsor e degli investitori. Inutile dire che ebbe ragione: le presentazioni furono prese d'assalto da figure del calibro di Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots, e Stan Kroenke, che nel suo portafoglio poteva contare i Los Angeles Rams e l'Arsenal FC. Per assicurarsi un posto nella lega e avviare contestualmente un franchise, le ipotetiche squadre avrebbero dovuto "allearsi" con organizzazioni affermate prima di pagare un gettone minimo $20 milioni - cifra senza precedenti per il mondo degli esport - promettendo di aderire alle regole della competizione e impegnandosi a costruire stadi, a produrre merchandise, insomma, a fare tutto il necessario per trasformare in realtà la visione di Nate Nanzer e Bobby Kotick.

Il patron dei Patriots Robert Kraft fu il primo 'big' a fare l'investimento

Servì un anno intero - il 2017 - per mettere in piedi l'architettura. Robert Kraft, che da tempo voleva investire negli esport, ma non aveva individuato "niente di serio" sul piano della struttura economica, fu il primo a fare l'investimento, convincendo contestualmente altre sette società a spendere decine di milioni di dollari per costruire, insieme alle organizzazioni esport più affermate del pianeta, le fondamenta della lega. Blizzard, dal canto suo, eresse la Blizzard Arena di Burbank per regalare una casa temporanea all'evento, scommettendo sul fatto che gli appassionati si sarebbero riversati in quel teatro settimana dopo settimana; contestualmente, cambiò la struttura stessa del videogioco Overwatch, realizzando "maglie" dedicate a ciascun team e integrando una valuta - gli OWL Points - destinata unicamente all'acquisto di beni digitali, i cui ricavi sarebbero finiti nelle tasche della società.

La lega fu inaugurata ufficialmente il 10 gennaio del 2018 con la partita fra Los Angeles Valiant e San Francisco Shock, facendo registrare un record di 418.000 spettatori simultanei e un totale di oltre 10 milioni nell'arco del primo fine settimana, mandando sold-out i biglietti della Blizzard Arena nell'arco di pochissime ore. Tuttavia, entro la fine della stagione, non era raro che lo stadio fosse frequentato da soli cento spettatori, e fece molto discutere la scelta di Blizzard di regalare - quando Kotick o altri dirigenti d'alto profilo visitavano la location - biglietti agli studenti dell'area per gonfiare artificialmente i numeri del pubblico dal vivo. In streaming, invece, i diritti furono concessi in esclusiva a Twitch per mezzo di un accordo da circa $90 milioni.