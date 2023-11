Final Fantasy 7 Rebirth: l'open world prende spunto da FF15, The Witcher e altri giochi occidentali

Per realizzare l'open world di Final Fantasy 7 Rebirth il team guidato da Naoki Hamaguchi ha guardato con interesse ad altri giochi pubblicati in Giappone e in occidente, oltre a quanto fatto in passato con Final Fantasy 15.

Il director della nuova avventura di Cloud e compagni ha svelato questo dettaglio in un'intervista con il sito francese Final Fantasy Dream, dove ha spiegato che il team ha preso spunto dagli elementi più riusciti da giochi con open world come The Witcher e la serie Horizon, al tempo stesso dando il suo tocco personale per rendere Final Fantasy 7 Rebirth a modo suo unico.

"Guardiamo sempre ai giochi che nascono nel nostro paese o altrove", ha detto Hamaguchi. "L'esperienza acquisita con l'open world di Final Fantasy XV ci è servita molto, ma non solo, perché personalmente sono un grande fan di The Witcher e Horizon. Quindi stiamo prendendo spunto da ciò che ha funzionato, ma tenendo presente che vogliamo dare il nostro tocco personale a questo gioco in modo che sia unico nell'universo di Final Fantasy VII."