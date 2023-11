I giochi dell'India Hero Project di PlayStation saranno annunciati tra pochi mesi

Sulla base di quanto riportato, inoltre, lo scopo di questo progetto è duplice: gli indiani pubblicheranno giochi legati alla loro cultura e aumenteranno la percentuale di PlayStation vendute nel mercato indiano; secondariamente, il progetto permetterà di portare in tutto il mondo videogiochi indiani e darà accesso ai giocatori PS5 a nuovi prodotti. In modo simile, il China Hero Project aveva permesso l'arrivo di giochi cinesi in tutto il mondo.

Ripetiamo che si tratta di una traduzione automatica dal giapponese all'inglese , quindi alcuni dettagli potrebbero non essere corretti, ma in linea di massima pare che Sony sia quasi pronta a parlare dei videogiochi in sviluppo tramite l'India Hero Project.

India Hero Project, i dettagli sul progetto

Il logo dell'India Hero Project

L'India Hero Project è stato annunciato nel marzo 2023, quindi significa che i primi progetti accettati da Sony saranno svelati circa un anno dopo l'avvio del programma. Per ora non sappiamo quali giochi sono stati inseriti, ma è stato svelato quali sono i generi più gettonati tra i team indiani. Al primo posto troviamo i giochi d'avventura con un 25%, poi vi sono i giochi sparatutto (prima e terza persona radunati in una sola categoria) al 18% e infine in percentuali minori giochi di ruolo, giochi casual, horror e non solo.

Un responsabile del progetto presso Sony ha affermato che si aspettava molti più MOBA e giochi multigiocatore. Inoltre, la maggior parte degli sviluppatori che si sono proposti per l'India Hero Project (78%) non ha mai sviluppo un gioco direttamente per PlayStation: in altre parole, questi autori di norma lavorano su altre piattaforme (supponiamo PC e mobile) e solo successivamente prendono in considerazione una versione PlayStation.