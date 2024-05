Nintendo Switch: eliminati oltre 8.500 cloni dell'emulatore Yuzu con un solo DMCA

Nintendo ha eliminato oltre 8.500 cloni o copie di backup di Yuzu, l'emulatore di Nintendo Switch, con un singola richiesta di DMCA inviata a GitHub.

Stando a un comunicato della piattaforma, la richiesta di Nintendo coinvolgeva più di 100 repository (gli archivi digitali di GitHub). Tuttavia, visto che anche la maggior parte delle fork (un progetto che parte dal codice sorgente di un altro già esistente) ad esse collegate violavano nella stessa misura degli originali, sono stati cancellati in totale e in un colpo solo ben 8.535 repository.

"Poiché la rete segnalata che conteneva il presunto contenuto in violazione era più grande di cento repository e l'autore della segnalazione (Nintendo) sosteneva che tutti o la maggior parte dei fork violavano la stessa misura del repository principale, GitHub ha applicato l'avviso di rimozione contro l'intera rete di 8.535 repository, compreso il repository principale", recita il comunicato di GitHub.

"I repository segnalati offrono e forniscono accesso all'emulatore Yuzu o al codice basato sull'emulatore Yuzu", ha scritto un rappresentante di Nintendo nella richiesta di rimozione. "L'emulatore Yuzu è progettato principalmente per giocare a giochi per Nintendo Switch. In particolare, aggira illegalmente le misure tecnologiche di protezione di Nintendo ed esegue copie illegali di giochi per Nintendo Switch".