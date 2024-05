Super Nintendo World: due filmati presentano il nuovo parco a tema di Super Mario e Donkey Kong

Universal ha pubblicato due video in cui presenta il nuovo Super Nintendo World che aprirà i battenti nell'estate del 2025 a Orlando, in Florida. Si tratta del quarto parco tematico di Universal Orlando, dopo Universal Studios, Islands of Adventure e Volcano Bay.

Nel primo filmato che trovate qui sotto vengono mostrate varie attrazioni a tema Super Mario e l'area tematica di Donkey Kong Country, con il team creativo che ci parla di alcune delle attrazioni che potranno provare i visitatori dell'Universal Epic Universe. Il secondo filmato invece offre una panoramica di una versione virtuale in 3D del parco divertimenti, senza tagli e commenti.