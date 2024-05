Skate: un video diario svela nuovi dettagli sulla personalizzazione e le ricompense

Ovviamente sarà possibile anche personalizzare la tavola con e modificare elementi come grafica, adesivi, nastri, ruote e altro ancora. A proposito di marche, nei negozi sparsi per San Van, la città che fa da sfondo a Skate, i giocatori potranno acquistare abiti griffati Vans, Girl e Chocolate, con ulteriori collaborazioni in programma per il futuro.

Ricompense e contenuti post-lancio

Gli oggetti per la personalizzazione saranno sbloccabili sia usando la valuta ottenuta giocando completando le sfide offerte dal gioco che quella premium, acquistabile con soldi reali, con gli sviluppatori che si stanno impegnando per cercare il giusto equilibrio in modo tale che i giocatori possano ottenere oggetti in quantità a prescindere che mettano mano o meno al portafogli.

Inoltre, viene spiegato che quanto sarà disponibile al lancio di Skate sarà solo l'inizio e come tutti i titoli live service il gioco riceverà nel tempo aggiornamenti che introdurranno nuovi abiti e stili, marche, così come indumenti legati a eventi di gioco.

Skate è attualmente in sviluppo per PC, PlayStation e Xbox, con la data di uscita ancora da definire. Nel corso del 2024 si svolgeranno i primi playtest su console, con maggiori dettagli in merito in arrivo nei prossimi mesi.