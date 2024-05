Lords Of The Fallen potrebbe essere in arrivo su Xbox Game Pass

Naturalmente è giusto specificare che si tratta soltanto di un'informazione non ancora confermata e come tale va presa, in attesa che arrivi l'ufficializzazione o meno.

Nell'articolo si afferma che è già stata fissata la data precisa , ma che non viene riportata nel caso in cui ci siano delle modifiche dell'ultimo momento.

Lords Of The Fallen , il recente soulslike sviluppato da Hexworks, potrebbe presto arrivare su Xbox Game Pass . Ad affermarlo è una voce di corridoio raccolta dalla testata eXputer, secondo la quale sarebbe già stato fissato anche il periodo di disponibilità: l'ultima settimana di maggio.

Segni di amicizia

Le novità introdotte post lancio in Lords of the Fallen

Recentemente Saul Gascon, il produttore esecutivo di Lords Of The Fallen, ha parlato dell'aggiornamento 1.5, chiamato Master of Fate, dalle pagine di Xbox Wire, definito come il "culmine di più di 30 aggiornamenti pubblicati dal lancio," che ha "migliorato significativamente le performance, la stabilità e l'ottimizzazione." Le novità rendono "Master of Fate la migliore versione di Lords of the Fallen di sempre."

Molti hanno collegato la nuova voce di corridoio, quella dell'arrivo su Game Pass, all'ospitalità concessa da Microsoft al gioco per annunciare la versione 1.5. Se volete avere altri dettagli sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Lords of the Fallen.