Redfall: chi un anno fa spese 100€ sulla Bite Back Edition sta ancora aspettando i personaggi extra

Redfall ha compiuto un anno e attualmente appare come un progetto stagnante, al di là di qualche minuto aggiornamento pubblicato nel corso degli ultimi mesi. Nonostante le polveri si siano ormai posate da tempo, alcuni focolai di polemica verso Arkane Studios e Microsoft sono comunque ancora accesi, come quello riguardante i due personaggi extra promessi come DLC con l'acquisto della Bite Back Edition da 100€.

I contenuti promessi per la Bite Back Edition

Molti degli acquirenti sono ormai rassegnati a non vedere supportato Redfall com'era stato promesso, visto lo scarsissimo successo, ma vorrebbero almeno avere ciò per cui hanno pagato l'edizione più costosa del gioco. In tanti credevano che i due personaggi sarebbero arrivati con l'aggiornamento di Halloween dell'anno scorso, ma non è stato così.

Ora la speranza è che Arkane stia lavorando dietro le quinte a un altro grosso aggiornamento, ma nell'aria si respira un certo pessimismo in merito.

Lo scorso novembre erano state promesse novità sui personaggi aggiuntivi, con Arkane che aveva detto di essere al lavoro sull'Hero Pass nella nota di rilascio della patch di allora. Sei mesi dopo però, ancora non si è saputo niente sul DLC e sul futuro del gioco. In tanti speravano che il 2 maggio, il giorno dell'anniversario, sarebbe stato quello giusto per avere quantomeno informazioni, ma è passato senza che si sia saputo niente di nuovo.

Che dire? Speriamo che i due personaggi arrivino presto e mettano fine alla triste parabola di Redfall, che ora quantomeno è giocabile, come vi abbiamo raccontato in un recente articolo.