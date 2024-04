Xbox Game Pass: gli 8 giochi che saranno rimossi dal catalogo il 15 maggio

Come ogni mese, Microsoft è pronta a introdurre nuovi giochi all'interno del proprio catalogo di Xbox Game Pass . Il servizio per cloud, console e PC aggiunge quattro nuovi giochi ma al tempo stesso si prepara a rimuoverne altri. Il 15 maggio verranno infatti tolti dal catalogo i seguenti titoli:

I giochi in rimozione da Game Pass nel dettaglio

Norco è uno dei giochi che saranno rimossi

Eastern Exorcist è un gioco d'azione a scorrimento laterale di produzione cinese, ambientato in un mondo fantasy dal taglio orientale. Eiyuden Chronicle Rising è un gioco di ruolo d'azione a scorrimento, ambientato nello stesso mondo di Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes: se vi interessa quest'ultimo gioco, potreste iniziare a esplorarne il mondo con Rising prima che venga rimosso.

Fuga: Melodies of Steel 2 è un gioco di ruolo tattico a turni nel quale dobbiamo gestire un esercito di furry alla guida di carri armati e non solo. Ghostlore è un gioco d'azione con visuale isometrica ispirato a Diablo 2 e Titan Quest.

Just Cause 4 Reloaded è invece un gioco d'azione e a mondo aperto nel quale scatenare il caos usando armi, veicoli e tanti esplosivi. Norco è un'avventura punta e clicca che ci porta in una versione surreale e distorta del sud della Louisiana.

SD Gundam Battle Alliance è un gioco di ruolo d'azione multigiocatore nel quale combattere con i propri mecha preferiti. Supraland Six Inches Under è un gioco metroidvania che fonde Portal, Zelda e Metroid, con esplorazione, enigmi e combattimenti.