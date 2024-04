Xbox Game Pass, annunciati i giochi della prima metà di maggio

I giochi nel dettaglio

Tomb Raider: Definitive Edition è la remaster del primo capitolo della nuova Lara Croft: un personaggio decisamente diverso rispetto all'esploratrice imbattibile degli episodi classici, che qui si trova ad affrontare situazioni drammatiche nel disperato tentativo di sopravvivere e diventare più forte.

Kona 2: Brume è invece un'avventura a base narrativa ambientata nel Quebec del nord dei primi anni '70, quando una misteriosa nebbia avvolge un villaggio rurale e ne sconvolge gli equilibri, spingendo il detective Carl Faubert a indagare su questo misterioso evento solo per imbattersi in forze più grandi di lui.

Little Kitty, Big City, che debutta al day one su Xbox Game Pass, è un simpatico action adventure in cel shading in cui controlliamo un gattino che un giorno precipita dal balcone dell'appartamento dei suoi padroni e si ritrova per strada, alle prese con personaggi e situazioni che non conosceva nel tentativo di tornare a casa.

Brothers: A Tale of Two Sons, infine, è l'acclamata avventura diretta da Josef Fares in cui viene raccontata la storia di due fratelli uniti nelle difficoltà, determinati a superare insieme un viaggio pieno di insidie e pericoli.