Da Senua's Saga: Hellblade 2 a Paper Mario: Il Portale Millenario, dalla versione PC di Ghost of Tsushima a The Rogue Prince of Persia, vediamo le uscite di maggio.

Quali sono i giochi in uscita a maggio su PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch? Il pezzo più pregiato è probabilmente Senua's Saga: Hellblade 2, che arriva finalmente su PC e Xbox Series X|S con le sue atmosfere inquietanti e una direzione artistica che promette faville. Tuttavia ci sono anche tanti altri titoli di grande interesse: la versione PC di Ghost of Tsushima: Director's Cut, anche questa realizzata da Nixxes dopo l'eccellente lavoro svolto con Horizon Forbidden West; oppure il remake di Paper Mario e il Portale Millenario, che porta su Switch questo grande classico Nintendo. O ancora The Rogue Prince of Persia, un inedito esperimento per la serie Ubisoft firmato dagli autori di Dead Cells, e le potenziali sorprese rappresentate dall'avventura a sfondo religioso INDIKA, la versione finale di V Rising, il ritorno di Braid con la Anniversary Edition, il rilancio del divertente brawler MultiVersus e le entusiasmanti gare di F1 24.

INDIKA La giovane suora protagonista di INDIKA può parlare col diavolo In uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S l'8 maggio Una delle potenziali sorprese di maggio è INDIKA, l'avventura narrativa sviluppata da Odd Meter e prodotta da 11 bit studios, che ci trascina nella Russia della fine del XIX secolo per raccontare la storia di Indika, appunto: una giovane suora che scopre di poter parlare con il diavolo e che un giorno decide di partire per un viaggio che la porterà a scoprire il mondo fuori dal convento, ma anche sé stessa. La fede e le sue contraddizioni si pongono ovviamente come un tema centrale del gioco, che utilizza un sistema di scelte e conseguenze per tracciare il percorso della protagonista e influenzare gli eventi di una storia che si preannuncia davvero suggestiva, in particolare grazie allo stile grafico peculiare scelto dagli autori e a una colonna sonora in grado di enfatizzare i momenti più intensi dell'esperienza. Abbiamo provato la demo di INDIKA lo scorso febbraio.

V Rising Uno sguardo al mondo di V Rising, che potremo esplorare al comando di un potente vampiro In uscita su PC l'8 maggio Al termine di un lungo periodo in accesso anticipato in cui il titolo di Stunlock Studios è stato in grado di totalizzare quattro milioni di giocatori, V Rising si prepara a debuttare questo mese su PC con una versione finale che promette ulteriori contenuti e miglioramenti. Al comando di un vampiro risvegliatosi dopo un sonno durato secoli, nel gioco ci troveremo ad affrontare un open world tanto ampio quanto oscuro. La sete di sangue condizionerà le nostre scelte, spingendoci ad assaltare eventuali prede fra i villaggi e a trasformare alcune persone in servitori fedeli, dando vita a una vera e propria casata e costruendo un castello mentre otteniamo nuove e potenti abilità, combattiamo letali boss ed esploriamo tutto ciò che il mondo di gioco ha da offrire, in solitaria oppure in cooperativa con gli amici. Qualche tempo fa abbiamo provato la beta di V Rising.

Homeworld 3 Le spettacolari flotte di Homeworld 3 In uscita su PC il 13 maggio La celebre saga strategica creata da Relic Entertainment torna su PC a maggio con Homeworld 3, un terzo capitolo sviluppato da Blackbird Interactive che promette di rispettare i canoni del franchise e ci consegna una storia che si svolge secoli dopo gli eventi del secondo episodio ma ha nuovamente per protagonista la flotta Karan e i conflitti in cui viene coinvolta. All'impianto RTS di Homeworld vengono aggiunte in questo caso alcune importanti novità, come gli scenari tridimensionali che aprono a tutta una serie di nuove possibilità tattiche, la persistenza delle unità della flotta ai fini della progressione, un'inedita modalità cooperativa con elementi roguelike e naturalmente un comparto tecnico di ultima generazione. Abbiamo provato Homeworld 3 in occasione della Gamescom 2022.

Biomutant Il protagonista di Biomutant alle prese con alcuni avversari In uscita su NSW il 14 maggio A tre anni esatti dal debutto su PC, PS4 e Xbox One, Biomutant approda anche su Nintendo Switch con l'ennesima conversione impossibile per la console ibrida giapponese, stavolta a base di scenari post-apocalittici, mutanti e... arti marziali. Al comando di un potente ibrido peloso, dovremo trovare il nostro posto nel mondo durante una corposa campagna single player, ambientata all'interno di un open world ricco di cose da fare e da vedere. Ci troveremo naturalmente ad affrontare nemici differenti, man mano più grossi e pericolosi, e per sopravvivere dovremo attingere alle tante abilità del nostro personaggio, dalle sue straordinarie capacità nel combattimento corpo a corpo all'impiego di armi devastanti, per arrivare infine ai poteri speciali che avremo modo di ottenere lungo il cammino. In attesa di capire come sarà la versione Nintendo Switch, date un'occhiata alla nostra recensione di Biomutant.

Braid - Anniversary Edition Il peculiare stile grafico di Braid è stato preservato nella Anniversary Edition, pur ridisegnando tutto da zero In uscita su PC, PS4, XOne, PS5, Xbox Series X|S e NSW il 14 maggio Pubblicato originariamente nel 2008, il gioiellino di Jonathan Blow ritorna con un'ambiziosa remaster: Braid - Anniversary Edition ripropone la formula platform puzzle che ha conquistato milioni di giocatori ma vi aggiunge una grafica ridisegnata, pur nel pieno rispetto dello stile di partenza, nonché una serie di ottimizzazioni che puntano a smussare alcuni spigoli per donare all'intera esperienza un feeling attuale. Nei panni del giovane Tim, determinato a salvare una principessa intrappolata all'interno di un mondo in cui il tempo osserva regole molto particolari, dovremo attraversare sei diverse ambientazioni e utilizzare l'abilità speciale di riavvolgere gli eventi al fine di risolvere gli enigmi che di volta in volta ci troveremo ad affrontare, accompagnati da una colonna sonora rimasterizzata e da interessanti contenuti bonus.

The Rogue Prince of Persia The Rogue Prince of Persia e la sua grafica così particolare, cartoonesca ma con tonalità inedite In uscita su PC il 14 maggio A brevissima distanza da The Lost Crown, in maniera del tutto inaspettata, la serie Ubisoft sforna un'altra esperienza bidimensionale ma stavolta lo sviluppo è stato affidato ai ragazzi di Evil Empire, già autori dell'acclamato Dead Cells. Il risultato è appunto The Rogue Prince of Persia, un action platform in stile roguelike al debutto questo mese in accesso anticipato su Steam. Caratterizzato da uno stile grafico peculiare, dai tratti cartooneschi ma con tonalità di colore inusuali, il gioco mette in campo scenari generati da un motore procedurale e dunque sempre diversi, l'elemento della morte permanente, un sistema di progressione che consente di conservare determinati potenziamenti fra un tentativo e l'altro, nonché l'immancabile enfasi su esplorazione e combattimenti. Abbiamo provato The Rogue Prince of Persia alcuni giorni fa esembra molto promettente.

Ghost of Tsushima: Director's Cut Uno degli spettacolari combattimenti di Ghost of Tsushima In uscita su PC il 16 maggio Dopo la splendida conversione di Horizon Forbidden West, tocca a Ghost of Tsushima approdare su PC, direttamente con la ricca Director's Cut: un'edizione che include non solo la campagna originale ma anche una serie di miglioramenti, missioni extra e Iki Island, un'ambientazione completamente inedita che avremo modo di esplorare nei panni di Jin Sakai, il samurai protagonista dell'avventura. Sconfitto e dato per morto mentre cercava di arginare l'avanzata delle truppe mongole durante l'invasione dell'isola di Tsushima, Jin è costretto a mettere da parte il suo rigido addestramento e a trasformarsi nel Fantasma, un guerriero inarrestabile e senza pietà, al fine di vendicare gli amici uccisi e riconquistare la sua terra. Gli sviluppatori di Nixxes ci consegneranno anche stavolta un lavoro eccellente?

Lorelei and the Laser Eyes Le misteriose e inquietanti atmosfere di Lorelei and the Laser Eyes si esprimono attraverso il suo stile grafico In uscita su PC e NSW il 16 maggio Lorelei and the Laser Eyes si pone senza dubbio come il gioco più originale in arrivo a maggio: un'avventura dai tratti onirici, caratterizzata da una storia e da una direzione completamente fuori di testa, che utilizza le dinamiche tradizionali dei survival horror ma basa la progressione unicamente su di una serie di enigmi in stile Myst. La protagonista del gioco si risveglia in un luogo misterioso, privata della memoria ma dotata di una "vista laser" che le consente di percepire dettagli nascosti allo sguardo di una persona normale, e che dovrà utilizzare per trovare indizi e risolvere i puzzle che andranno a caratterizzare il suo percorso verso una possibile via d'uscita. Avete letto il nostro articolo su Lorelei and the Laser Eyes?

Senua's Saga: Hellblade 2 Senua emerge dalle acque in una scenda di grande impatto di Senua's Saga: Hellblade 2 In uscita su PC e Xbox Series X|S il 21 maggio Al termine di una lunghissima attesa, Senua's Saga: Hellblade 2 si prepara finalmente al debutto su PC e Xbox Series X|S, catapultandoci nell'inquietante mondo che Ninja Theory ha introdotto alcuni anni fa con il primo capitolo della serie, Senua's Sacrifice. La guerriera protagonista dell'avventura sente ancora le voci, ma è scesa a patti con questa sua condizione ed è pronta a combattere nell'ambito di un nuovo, angosciante viaggio verso l'Helheim. Realizzato anche stavolta in collaborazione con alcuni esperti di salute mentale, per una rappresentazione il più possibile autentica delle psicosi di cui soffre Senua, il gioco punta a coinvolgerci in un'esperienza sensoriale dal grandissimo spessore, grazie a un comparto audio ancora più curato e a una grafica in Unreal Engine 5 che promette di sfruttare al massimo l'hardware disponibile. Fra alleati fedeli e nemici spietati, muovendoci all'interno di ambientazioni che il team di sviluppo ha ricreato utilizzando la fotogrammetria e una serie di tecnologie avanzate, Senua's Saga: Hellblade 2 ci vedrà impegnati in un percorso di crescita, redenzione e finanche vendetta, costellato di enigmi, scontri viscerali e continui colpi di scena. Alcuni giorni fa abbiamo dedicato uno speciale a Senua's Saga: Hellblade 2.

Paper Mario: Il Portale Millenario La coloratissima grafica "di carta" di Paper Mario: Il Portale Millenario In uscita su NSW il 23 maggio Esattamente vent'anni dopo l'uscita su GameCube, Paper Mario: Il Portale Millenario torna con un remake per Nintendo Switch che ridisegna completamente la grafica del gioco, preservandone lo stile iconico e introducendo una grande quantità di effetti visivi al fine di garantire la resa "cartacea" di questa straordinaria, indimenticabile avventura a base RPG. Ancora una volta impegnato nel salvataggio della principessa Peach, rapita stavolta dal malvagio Conte Black, Mario si ritrova costretto ad accedere a un mondo di carta e finisce per ritrovarsi trasformato anche lui. L'idraulico baffuto tuttavia non si dà per vinto, e insieme ad alcuni amici decide di passare all'azione, affrontando nemici sempre più forti nell'ambito di un sistema a turni ed esplorando ambientazioni mai così suggestive. Abbiamo provato Paper Mario: Il Portale Millenario alcuni giorni fa.

Dragon Ball Xenoverse 2 Goku in versione Ultra Istinto si prepara a scagliare un colpo devastante In uscita su PS5 e Xbox Series X|S il 24 maggio Torniamo a parlare di Dragon Ball Xenoverse 2, a quasi otto anni dall'uscita, perché questo mese arriva l'atteso aggiornamento del gioco per PS5 e Xbox Series X|S: una trasformazione, per restare in tema, che consentirà allo spettacolare action firmato Dimps di sfruttare le capacità delle attuali piattaforme per consegnarci una grafica a risoluzione più alta, un gameplay più fluido ed effetti migliorati. L'update in questione ha il gusto di un importante riconoscimento per il tie-in prodotto da Bandai Namco, capace di totalizzare vendite per 10 milioni di copie ma soprattutto di mantenere vivo l'interesse degli appassionati nonostante tutti questi anni, grazie a un supporto post-lancio assolutamente incredibile, che proseguirà con la Future Saga. Se ancora non l'avete fatto, recuperate la nostra recensione di Dragon Ball Xenoverse 2.

MultiVersus Superman e il Gigante di Ferro fra i personaggi di MultiVersus In uscita su PC, PS4, XOne, PS5 e Xbox Series X|S il 28 maggio Dopo il grande successo in accesso anticipato e la successiva chiusura dello scorso anno, MultiVersus si prepara a un importante rilancio a maggio, forte di una struttura ancora più ricca e di alcune importanti novità che aggiungeranno ulteriori spunti al brawler free-to-play che porta sullo schermo i più celebri personaggi di casa Warner Bros. Al comando di eroi come Batman, Superman, Wonder Woman oppure icone dei cartoni animati come Bugs Bunny, Finn e Jake, Steven Universe e persino Arya Stark da Il Trono di Spade, potremo dar vita a scontri spettacolari all'interno di un'ampia gamma di differenti modalità cooperative o competitive, destreggiandoci con le meccaniche di un sistema di combattimento dallo spessore sorprendente. Volete saperne di più? Date un'occhiata alla nostra recensione di MultiVersus.