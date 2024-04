Legion Coldfront: Hyper, il nuovo sistema di raffreddamento di Lenovo

Anche in questo 2024, Lenovo continua a ottimizzare il sistema di raffreddamento dei suoi modelli di laptop più sottili e per farlo ha introdotto il nuovo Coldfront: Hyper. Se conoscete i portatili a marchio Legion avrete già sentito parlare di Coldfront, un sistema di raffreddamento proprietario che negli anni si è migliorato per ottenere il massimo potenziale di dissipazione.

Lo scorso anno, per esempio, il meccanismo Coldfront: Liquid ha introdotto un raffreddamento "ibrido" sviluppato in collaborazione con Cooler Master e che troviamo nei portatili Legion 9i. Un meccanismo dove il liquido viene utilizzato come tramite per il trasporto del calore senza radiatori esterni, cercando di contenere le dimensioni e di garantire al contempo la portabilità e l'affidabilità. Per questo la superficie raffreddata occupa più della metà della scocca inferiore dei Legion 9i, con tre ventole tangenziali e ben 6.333 prese d'aria che permettono di tenere a bada la temperatura di una lunga heatpipe. Il sistema non è perennemente attivo, ma si attiva solo quando il processore grafico va a superare la temperatura limite di 84°C.

Per i nuovi Lenovo Legion 7i e Lenovo Legion 5i la soluzione di quest'anno si chiama invece Lenovo Legion "Coldfront: Hyper" e prova a risolvere sui nuovi portatili alcuni problemi che l'azienda ha riscontrato con i meccanismi di dissipazione tradizionali montati sui dispositivi più sottili. Qui di seguito vi andiamo a spiegare un po' più nel dettaglio come funziona, ma prima un piccolo ripasso di come era strutturato Coldfront in passato.