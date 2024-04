Meta Quest 2 da 128 GB torna al prezzo minimo storico su Amazon per la Gaming Week

Meta Quest 2 da 128 GB è ora in promozione tramite Amazon Italia . Le offerte di oggi ci garantiscono infatti un sconto del 29% rispetto al prezzo consigliato tipico. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon, che segnala inoltre che si tratta del prezzo più basso di sempre per la piattaforma; infatti il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 349,99€.

Meta Quest 2

I contenuti della confezione

Meta Quest 2 è il visore di Meta per la realtà virtuale standalone: non è necessario un computer o altri dispositivi per utilizzarlo. Permette di utilizzare svariati videogiochi per VR, così come applicazioni social e per l'intrattenimento.

Il modello in offerta è da 128 GB (spazio di archiviazione) e include nella scatola il visore VR, i due controller Touch, due batterie AA, la custodia in silicone, il distanziatore per occhiali, il cavo di ricarica e l'alimentatore.