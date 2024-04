Returnal, rivelate le novità del teaser di Housemarque: niente sequel né DLC

Housemarque ha rivelato i contenuti relativi al teaser pubblicato ieri, che come avevamo immaginato riguardava Returnal ma non un sequel o un DLC, bensì semplicemente alcuni progetti realizzati per celebrare il terzo anniversario del gioco:

La graphic novel Returnal: Fallen Asteria

L'artbook di Returnal

Il fumetto animato di Returnal: Fallen Asteria

Non è dunque in arrivo un sequel di Returnal, come avevamo ipotizzato (sperato, più che altro) sulla base anche delle tempistiche, compatibili quantomeno con l'annuncio di un eventuale secondo capitolo in arrivo nel 2025.

No, il team finlandese ha semplicemente stretto un accordo di collaborazione con l'editore Dark Horse per la produzione appunto di un fumetto (che qui sotto potete vedere nella versione animata - occhio agli spoiler) e di un artbook.