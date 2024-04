One Piece: il cosplay di Nico Robin da kallisi__vamp si prepara a sferrare il Fior Fior

One Piece è ancora la fonte d'ispirazione per il cosplay di Nico Robin qui sotto, personaggio tra i più affascinanti nell'intera serie di Eiichiro Oda, in questo caso interpretata dalla bella kallisi__vamp.

Nico Robin è un personaggio che non ha bisogno di presentazioni: è stata parte della ciurma di Cappello di Paglia per diversi anni, dopo il primo incontro da nemica come vicepresidente della Baroque Works, diventata poi un pilastro della compagnia di eroi tra Rufy e gli altri, ritagliandosi il ruolo di archeologa della ciurma.

Anche in questo caso, il cosplay di kallisi__vamp è veramente ben fatto, con una notevole somiglianza sia fisica che per quanto riguarda la ricostruzione del costume: i lineamenti e il fisico della modella replicano praticamente alla perfezione quelli del personaggio originale, oltre all'abito tipico.