L'attore protagonista di AC Origins commenta le assurde critiche ad Assassin's Creed Shadows

L'attore critica in pratica i giocatori che, pur avendo torto, attaccano un contenuto unicamente per motivi razziali .

Come probabilmente saprete, subito dopo l'annuncio ufficiale di Assassin's Creed Shadows e la conferma che uno dei due personaggi sarà Yasuke, un samurai africano , una parte del pubblico online è insorta e ha gridato allo scandalo per svariati motivi.

Il "problema" di Yasuke in Assassin's Creed Shadows

Le prove storiche dimostrano che Yasuke era un servo del daimyō giapponese Oda Nobunaga, dopo essere arrivato in Giappone come servo di un portoghese. La sua natura di servitore lo rendeva un samurai dell'epoca Sengoku: non si doveva essere nobili per essere samurai.

La moderna concezione di Samurai con un rigido sistema di caste è qualcosa che ha avuto luogo solo a partire dalla successiva epoca, ovvero l'epoca Edo (che ricordiamo è l'antico nome di Tokyo), che iniziò solo decenni dopo il periodo durante il quale è ambientato Assassin's Creed Shadows.

Ciò significa che il fatto che a Yasuke sia stato affidato un ruolo prestigioso sotto Nobunaga lo qualificava automaticamente come samurai, nonostante il fatto che fosse arrivato in Giappone solo relativamente di recente.

Ovviamente chi critica la natura da samurai di Yasuke in difesa di una presunta veridicità storica lo fa unicamente perché non vuole un personaggio di colore in un gioco ambientato in Giappone (e ovviamente ignora il fatto che vi è un secondo personaggio che è giapponese). Ricordiamo anche che la veridicità storica è una priorità di Assassin's Creed fino a un certo punto: lo ricordate il finale di Assassin's Creed 2, sì? Non crediamo che il Papa sia stato ammazzato a pugni da un fiorentino nella realtà.

