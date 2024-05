ASUS ROG Ally X: grossi miglioramenti a RAM e batteria secondo alcune voci

Il dispositivo è stato già annunciato in via ufficiale da ASUS, che ha comunicato anche data dell'annuncio completo e i primi dettagli , dunque per saperne di più dovremo aspettare il 2 giugno, data in cui avverrà la presentazione completa di ASUS ROG Ally X, ma intanto alcune informazioni stanno trapelando in rete, come abbiamo visto anche per il possibile prezzo , che secondo voci di corridoio sarebbe fissato a 799 dollari.

Siamo in attesa di conoscere in maniera ufficiale ASUS ROG Ally X , la nuova versione della console/PC portatile da parte di ASUS che dovrebbe presentare diverse evoluzioni rispetto alla versione già presente sul mercato, e secondo alcune voci di corridoio migliorare anche RAM e batteria rispetto alla prima edizione.

Miglioramenti in diversi aspetti dell'hardware

ASUS ROG Ally, il modello attuale

In base a quanto emerso, sembra che ASUS ROG Ally X possa sfruttare ben 24 GB di RAM rispetto ai 16 attuali, dunque un bel passo in avanti sul fronte della memoria, sebbene in un taglio un po' inusuale ma probabilmente in linea con il formato portatile dell'hardware.

Si tratterebbe, per la precisione, di 24 GB LPDDR5X come RAM, che fornirebbero ampio spazio per la gestione dei dati nei giochi anche di nuova generazione, nonostante il SoC principale sembri essere ancora un AMD Ryzen Z1 Extreme, ovvero lo stesso della versione iniziale del dispositivo.

Questo è quanto viene riferito dal leaker MysteryLupin, il quale sostiene anche che la batteria dovrebbe essere stata incrementata e garantire fino a 8 ore di autonomia, in base a quanto riportato. In ogni caso, non resta che attendere la presentazione ufficiale.