Il primo monitor 4K a 1000 Hz è di TCL: sarà il futuro del gaming?

Nel corso del DisplayWeek 2024, TCL ha messo in mostra un nuovo incredibile pannello 4K con frequenza di aggiornamento a 1000 Hz , infrangendo i record raggiunti fino a questo momento. L'azienda non ha preannunciato la presenza di questa tecnologia e non vi sono comunicati ufficiali a riguardo. Nonostante la carenza di informazioni, proviamo a scoprire tutti i dettagli su questo nuovo display che potrebbe rivoluzionare il segmento del gaming.

Un display 4K a 1000 Hz

La notizia arriva da Blur Basters, attraverso il suo profilo X: durante l'evento DisplayWeek 2024 che ha preso il via in California, TCL ha presentato una serie di nuove tecnologie. Tra queste spicca sicuramente quella messa in mostra da TCL CSOT, un pannello 4K con un refresh rate a 1000 Hz. Purtroppo l'azienda non ha diffuso dettagli ufficiali sul suo nuovo gioiello e le uniche informazioni ufficiali possono essere trovate nelle poche righe dedicate nel comunicato degli organizzatori dell'evento: "TCL CSOT presenterà anche il display Under Screen Face Auth da 7,85″, il primo MNT MLED al mondo da 57″ e 6,9 mm di spessore, nonché il primo MNT 4K con la massima frequenza di aggiornamento a 1000Hz".

A livello teorico, la tecnologia Ultra Low Motion Blur 2 (ULMB 2) di NVIDIA consente di raggiungere frequenze di aggiornamento così elevate. Fino a questo momento però non si erano mai visti, almeno pubblicamente, hardware in grado di arrivare fino a 1000 Hz.

Molto più problematico sarà invece trovare una GPU in grado di sfruttare un monitor di questo tipo: allo stato attuale, certe frequenze vengono toccate solo in ambito Esports, abbassando la risoluzione a 1080p e limitatamente ad alcuni titoli come Counter Strike 2.

A proposito di display spettacolari, recentemente abbiamo visto il nuovo pannello Micro LED di Samsung in grado di sprigionare picchi di luminosità elevatissimi. Sarà davvero il futuro del gaming?