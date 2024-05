Wahammer 40.000 Space Marine 2 non avrà microtransazioni, nonostante il multiplayer

Warhammer 40.000 Space Marine 2 non includerà microtransazioni con soldi reali nonostante la presenza di modalità multiplayer PvP e PvE, rappresentando per certi versi una mosca bianca nell'attuale mercato.

Andando per gradi, giusto pochi giorni fa in occasione dell'evento Warhammer Skulls, gli sviluppatori di Saber Interactive ha svelato diverse novità del gioco, tra cui alcune modalità multiplayer incentrate su PvP e cooperative.

Come da prassi, i giocatori potranno personalizzare i loro Space Marine di tutto punto, ad esempio modificando il colore dell'armatura, cambiando elementi come casco e guanti, applicando decalcomanie e così via. Ciò ha destato le preoccupazioni di una parte della community sulla possibile presenza di microtransazioni, come il classico negozio in-game con oggetti esclusivi acquistabili con valute premium.

A tal proposito, in un aggiornamento su Steam il team di Saber Interactive ha dichiarato: "Vogliamo che Space Marine 2 sia un'esperienza creata su misura per i giocatori. Per questo motivo, siamo felici di confermare che in Space Marine 2 non ci sono microtransazioni."

"Non c'è nessun negozio di denaro in-game. Tutti i contenuti e le caratteristiche del gioco saranno gratuiti per tutti i giocatori. I DLC a pagamento saranno solo cosmetici.

Non è chiaro cosa si intenda con DLC a pagamento, ma dovrebbero trattarsi dei Season Pass confermati in precedenza. Detto questo non ci saranno valute premium, negozi con oggetti esclusivi in vendita a tempo limitato e altro ancora come è possibile vedere in altri giochi live service.