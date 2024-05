MultiVersus: due trailer presentano le mosse di Jason da Venerdì 13 e lo stage delle Superchicche

Il ri-lancio di MultiVersus è ormai imminente e per ingannare l'attesa, gli sviluppatori di Player First Games hanno pubblicato due nuovi trailer, uno dedicato allo stile di combattimento di Jason da Venerdì 13, mentre l'altro presenta lo stage "The City of Townsville" dall'universo delle Superchicche.

Jason Voorhees è il serial killer della serie di film Venerdì 13. Sarà disponibile nel gioco al lancio come parte del Season Pass della Stagione 1 e che tutti i giocatori che hanno giocato alla beta di MultiVersus otterranno gratuitamente al lancio incluso nella versione Premium del pass.

Come possiamo vedere nel filmato Jason usa la sua stazza per eseguire una spallata in corsa, mentre con coltello e ascia può realizzare varie combinazioni di attacchi. Il suo repertorio include anche un attacco con un sacco a pelo, che usa per intrappolare il malcapitato di turno per poi farlo sbattere ripetutamente con violenza e una sorta di teletrasporto con effetto nebbia.