Hotel Barcelona presentato con un trailer al TGS 2023, è il nuovo action di Suda51 e Swery65

È fondamentalmente di una storia horror, incentrata su un hotel maledetto o qualcosa del genere, ma trattata in maniera decisamente ironica, pur mantenendo caratteristiche "slasher" come violenza e sangue in grande quantità.

Una storia horror, slasher e ironica

D'altra parte, si tratta di elementi alquanto caratteristici della produzione di entrambi gli autori, che spesso utilizzano l'horror piegandolo a uno stile molto personale, ricorrendo a ironia e stranezze varie come abbiamo visto in No More Heroes, Killer 7 o Deadly Premonition. In Hotel Barcelona ci troviamo a esplorare varie ambientazioni con meccaniche in stile action platform, prendendo parte anche a spettacolari scontri con mostri di vario tipo.

Sebbene la struttura non sia del tutto comprensibile dal trailer, il gioco potrebbe avere anche caratteristiche in stile metroidvania, vista l'impostazione generale, anche se la meccanica sembra essere più lineare in maniera tradizionale.

Hotel Barcelona arriverà nel 2024, per il momento le piattaforme annunciate sono Xbox Series X e Series S, ma non è escluso che vengano poi annunciate altre console previste.