Enotria: The Last Song, il Technical Showcase Trailer dal Tokyo Game Show 2023

Jyamma Games ha annunciato che Enotria: The Last Song sarà pubblicato da SEGA in Giappone e nel resto dell'Asia. Inoltre, durante il Tokyo Game Show 2023 ha mostrato un Technical Showcase Trailer realizzato in Unreal Engine 5 che trovate qui sotto.

Il gameplay di Enotria: The Last Song al Tokyo Game Show 2023

Enotria: The Last Song

Enotria è un mondo ispirato all'Italia: il regno in cui giochiamo è soleggiato, come nelle migliori giornate mediterranee e in contrasto con la tipica oscurità dei giochi d'ispirazione soulslike. Noi avremo a disposizione una serie di maschere dei nemici sconfitti da indossare che ci doneranno i punti di forza e di debolezza degli avversari. Potremo portarne con noi tre alla volta per cambiare stile di combattimento al volo.

Inoltre, ci sarà il "Path Of Innovators" che permette di ampliare lo stile di gioco con una serie di talenti così da rendere ogni maschera unica in base al nostro gusto e per adattarsi alle situazioni che ci si pareranno di fronte.

Il mondo di gioco avrà anche puzzle da risolvere e segreti da scoprire e potremo usare l'Ardore per alterare le realtà di Enotria: The Last Song. Avremo anche accesso

Ricordiamo che il gioco sarà disponibile nella primavera del 2024 per PC, PS5 e Xbox Series X|S.