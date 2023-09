Final Fantasy 7 Rebirth: Kitase, Nomura e Hamaguchi rispondono a tutte le nostre domande

Il grande progetto Remake di Final Fantasy VII è una creatura dalle fattezze molto particolari. La prima volta che si è mostrato, durante l'E3 del 2015, è stato accolto dal boato più forte mai sentito sopra i palchi di Los Angeles: la sola apparizione di Cloud e Barrett sul fondale della metropoli di Midgar è stata sufficiente per riaccendere il fuoco della passione negli oltre 10 milioni di fan che l'avevano amato ai tempi di PlayStation, generando migliaia di reazioni emozionate. Dopodiché, nei mesi successivi, alcuni appassionati hanno storto il naso di fronte alla decisione di spezzare l'opera in una trilogia, mentre altri hanno espresso timore per l'operazione di adattamento, finendo per avvolgere la produzione, che avrebbe visto luce solo il 10 aprile del 2020, in una fitta coltre di mistero.

I cambiamenti alla narrativa dell'originale e il progetto Ever Crisis

Final Fantasy 7 Rebirth è determinato a proseguire nei cambiamenti alla trama originale. Ma sono davvero cambiamenti?

Come ben saprete, molti fan dell'originale Final Fantasy 7 non sono stati felici di trovarsi fronte un rimaneggiamento della trama, mentre tanti altri l'hanno gradito. Ci piacerebbe sapere come avete vissuto tale situazione e se avete tenuto conto del feedback in fase di sviluppo di Final Fantasy 7 Rebirth.

Nomura: "Fin dall'inizio, quando abbiamo pianificato l'intero progetto del Remake come una trilogia, abbiamo stabilito la struttura generale e deciso fin dal principio tutto quello che sarebbe cambiato e tutto quello che sarebbe rimasto uguale. Fondamentalmente, abbiamo sempre progettato l'operazione basandoci sul piano iniziale. Non abbiamo davvero preso in considerazione le reazioni al Remake, né cambiato nulla sulla base di esse per quanto concerne Rebirth. Tuttavia, ci tengo a dire che siamo convinti che quando gli utenti avranno giocato tutti e tre i giochi, dopo aver raggiunto il finale della storia, si troveranno di fronte a una conclusione che soddisferà e renderà felice ogni genere di fan di Final Fantasy 7, chiunque abbia giocato l'originale. Quindi la nostra speranza è che le persone scelgano di restare insieme noi e possano arrivare a vedere quel finale, ma ovviamente non abbiamo modificato nulla in base alle reazioni".

Kitase: "Un'altra cosa che credo sia importante menzionare, è che se avessimo riprodotto la stessa vicenda esattamente identica senza cambiare nulla, avremmo portato a noia molte persone, perché si sarebbero trovate a passare attraverso non solo uno, ma tre diversi giochi impegnati a raccontare una storia che già conoscono perfettamente. La vicenda si basa prevalentemente sulla trama di Final Fantasy 7, ma abbiamo aggiunto degli elementi leggermente diversi che non erano presenti nell'originale. Questa scelta ci ha aiutato a implementare un tocco di mistero e far sorgere domande su cosa stia realmente accadendo, soprattutto su cosa accadrà in futuro. Penso che questo sia un elemento importante al fine di mantenere elevato l'interesse delle persone e anche per coinvolgere nuovi giocatori nella storia, dall'inizio fino alla fine, senza mostrare esclusivamente cose che in un modo o nell'altro sono già note. L'elemento del mistero, la componente sconosciuta della storia, sarà analizzata in maniera molto più profonda e attiva in Rebirth, e la nostra speranza è che si riveli un lato dell'esperienza capace di portare gli appassionati a chiedersi cosa accadrà in seguito".

L'universo di Final Fantasy VII sta diventando sempre più grande, anche per mezzo di Ever Crisis

Questo fine settimana abbiamo iniziato a giocare a Final Fantasy 7 Ever Crisis (ecco la recensione) e abbiamo avuto l'impressione, fin dall'introduzione, che tutto sia collegato, che Ever Crisis sia legato all'operazione Remake. Ci piacerebbe sapere dal team se, un po' come successo in Kingdom Hearts, ci sia questa visione di creare un universo più ampio, dotato di nuovi risvolti.

Nomura: "Parlando di Ever Crisis, trattando di cosa sia quel gioco e del perché abbiamo deciso di realizzarlo proprio adesso, ci sono un po' di cose da dire. Prima di tutto, Rebirth rappresenta la seconda parte della serie Remake: abbiamo pensato che in questo momento sarebbe stata una buona idea offrire alle persone un metodo per imparare di più sull'intera storia di Final Fantasy 7, sul mondo, sull'universo narrativo e sui suoi personaggi. Attraverso Ever Crisis si può conoscere meglio la loro mentalità, cosa stanno pensando, qual è la loro situazione, da dove viene il loro background. Questo è uno dei principali scopi di Ever Crisis, mettere sul piatto questo genere di informazioni".

"Ovviamente ci sono altri metodi per saperne di più sul mondo di Final Fantasy 7, per esempio cercare su Internet, ma volevamo offrire un modo piacevole per far sì che le persone potessero tornare indietro e scoprire tutto ciò che è stato fatto prima di Rebirth. È davvero un'esperienza completa, e giocando a Ever Crisis si ottengono delle informazioni che portano a notare diversi dettagli quando si passa alla serie Remake. Cose del tipo: "Oh, non sapevo che questo elemento fosse collegato in questo modo". Quindi, in sintesi, Ever Crisis è un progetto che è davvero in grado di mettere tutte le informazioni insieme, diventando come una sorta di grande registro di tutto ciò che rappresenta il grande universo di Final Fantasy 7".