Il fondatore di Telegram è stato arrestato: le motivazioni dietro la decisione

Tra tutte le app di messaggistica attualmente in utilizzo, WhatsApp risulta senz'ombra di dubbio quella maggiormente utilizzata, superando di gran lunga i due miliardi di utenti in tutto il mondo. Nel corso degli anni si è poi inserita Telegram, che ha fatto invece del sistema di crittografia avanzata il suo principale punto di forza, introducendo nel tempo diverse funzionalità inedite che sono poi state prese a piene mani da WhatsApp, raggiungendo e superando l'incredibile cifra di 900 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il fondatore e CEO di Telegram Pavel Durov è stato arrestato in territorio francese, più precisamente su una pista di decollo dell'aeroporto Le Bourget, nei pressi di Parigi: scopriamo insieme le principali motivazioni dietro questa importante decisione.